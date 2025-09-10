警視庁と愛知県警の合同捜査本部は10日、詐欺の疑いで、大阪府豊中市の職業不詳樋口拓也容疑者（37）を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。樋口容疑者はマネーロンダリング（資金洗浄）組織の幹部。25都府県の約180人がだまし取られた特殊詐欺の被害金計約8億円や、「ルフィグループ」による広域強盗事件の被害金を資金洗浄した疑いがある。再逮捕容疑は他の人物らと共謀して2023年3〜6月、有料動画サイトの未納料金な