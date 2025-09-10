2024年に札幌市の認可保育園で当時1歳の男児が給食を喉に詰まらせ死亡した問題で、市が設置した第三者検証委員会は10日、離乳食の大きさが適切でなく、救命措置もマニュアルと異なる点があったとする報告書をまとめた。