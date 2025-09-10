アメリカ・ワシントンの連邦地裁は、トランプ大統領によるFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事の解任を一時的に差し止める判断を示しました。トランプ大統領は8月下旬、住宅ローンの不正疑惑を理由にFRBのクック理事に解任を通告しましたが、クック理事は「解任の正当な理由には該当せず、違法だ」と主張し、提訴しています。ワシントンの連邦地裁は9日、解任の根拠となる理由は「職務上の行動や職務を着実に遂行しているかに限定