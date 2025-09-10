秋篠宮家の悠仁さまの成年を祝う昼食会が都内で開かれ、石破首相らが出席しました。悠仁さまは10日、東京・港区の明治記念館で行われた成年を祝う昼食会に臨まれました。昼食会には石破首相など三権の長や悠仁さまが通われる筑波大学の永田恭介学長らが招かれ、額賀衆院議長の発声で秋篠宮ご夫妻らはシャンパン、悠仁さまはノンアルコールドリンクで笑顔で乾杯されました。これに先立ち、石破首相から秋篠宮ご一家にお祝いの言葉が