森保ジャパンが９日（日本時間１０日）に行われた米国戦で０―２と完敗したことを受けて、３日前に米国を２―０と撃破していた韓国メディアがバッサリ斬り捨てた。日本は過密日程から大幅にメンバーを入れ替えつつも、ＭＦ伊東純也やＭＦ前田大然、ＭＦ佐野海舟など主力級を起用。しかし米国の術中にはまってスコア以上の惨敗に終わった。衝撃の敗戦に反応したのが韓国メディアだ。３日前に韓国は米国を相手に、日本とは逆に