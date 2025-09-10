ヘンリー王子とチャールズ国王の会談が今週ロンドンで実現しても、国王がヘンリー王子を王室に復帰させる可能性は低いと王室専門家が主張した。英紙サンが１０日、報じた。現在、ヘンリー王子は英国を訪問中で国王との会談が実現するか注目されているが、歴史家ヒューゴ・ビッカーズ氏は、王室は自分たちの発言が次回の暴露に利用される恐れがあるため、彼を信用できないと語っている。ヘンリー王子は８日に英国に到着後、故