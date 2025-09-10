ドジャースの大谷翔平投手（３１）は９日（日本時間１０日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３打数１安打１打点、１得点、１盗塁だった。打率２割８分。チームは７―２で勝って３連勝。敗れた地区２位パドレスとのゲーム差は２とした。初回先頭、右腕マルケスの２ボールからの３球目、外角の９２・６マイル（約１４９キロ）のシンカーを打球速度１０５・９マイル（約１７０・４キロ）で中堅へ