那覇市立城西小の5年生…外国チームの応援で生まれた絆野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」が、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などで開催中だ。9日に行われたオーストラリアと米国の試合では、双方のチームに日本の子どもたちから大声援が飛んだ。代表監督も「ありがとう」と感謝するほどの熱烈応援。野球場で発生した小さな“国際交流”の狙いとは。「かっ飛ばせー！！」「ドン