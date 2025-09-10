アップルは新型ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」を発表しました。アクティブノイズキャンセリング（ANC）性能と音質の向上が特徴です。 ↑新登場の「AirPods Pro 3」（画像提供／アップル）。 AirPods Pro 3は新デザインを採用し、フィット感が向上。エクササイズ中でも、より安定して使用することができます。 また、空気の流れを正確にコントロールする新しいマルチポートの音響アーキテクチャにより、音質が向上し