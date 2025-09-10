【モデルプレス＝2025/09/10】女優の柴咲コウが主演、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）。ティザーを含む関連動画が累計700万再生（※）を超え、早くも反響を呼んでいる。【写真】柴咲コウ＆川口春奈、禁断ドラマでの共演2ショット◆柴咲コウ×川口春奈共演が話題9月4日に情報解禁された本作。SNSでは、「柴咲コウちゃん久々ドラマ嬉しい」「新たな春