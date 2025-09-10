【モデルプレス＝2025/09/10】女優の菅井友香が10日、都内で開催されたリバイシスの新CM発表会に出席。櫻坂46のキャプテンとして意識していたことを明かした。【写真】菅井友香、美デコルテ披露のドレス姿◆菅井友香、キャプテンとして意識していたこと商品が時をコンセプトにしていることにちなみ、もしタイムマシーンがあったら過去と未来どちらの自分に会いたいか問われた菅井は「未来も気になるんですけど、ネタバレになっちゃ