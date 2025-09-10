巨人のウィーラー巡回打撃コーチが１０日、試合前練習で驚異の飛距離の打球を放ち、周囲の度肝を抜いた。フリー打撃開始前に打撃ゲージに入ると、迫力あるボディーから鋭いスイングを見せ、現役選手に劣らない打球で東京ドーム左中間の看板に直撃させた。「ズドン！」という鈍い音を響かせるなど柵越えを連発した。その後は打撃投手を務めるなどチームの攻撃力アップのため精力的に動き回った。ウィーラーコーチは２０１５年か