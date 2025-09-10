巨人の田中瑛斗投手が１０日、東京ドームの試合前練習で軽快な動きを披露した。投手練習開始前に遊撃のポジションに就いてノックを受けた。中学軟式野球部時代、２年夏までは遊撃手としてプレーした背番号４５は見事なグラブさばきを見せた。日本ハムから移籍１年目の今季は貴重な中継ぎ右腕として５５試合に登板し１勝３敗、防御率２・０１で３２ホールドをマークしている。