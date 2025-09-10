GPU UNITE 2025 実行委員会*は、GPUを軸とした生成AI・ロボティクス、CG、HPCの最先端技術とユースケースを発信する技術カンファレンス「GPU UNITE 2025」を、2025年10月15日(水)に東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール(東京都文京区本郷)にて開催します。 GPU UNITE 2025 GPU UNITE 2025 実行委員会*は、GPUを軸とした生成AI・ロボティクス、CG、HPCの最先端技術とユースケースを発信する技術カンファレン