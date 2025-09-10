島根銀行は、臨時・パート職員を含む全行員を対象に、副業を認める新制度を導入した。多様な働き方を後押しして行員の意欲向上を図るとともに、人手不足に悩む中小企業の支援など、地域課題の解決につなげる狙いがある。新制度は８月１９日に開始された。銀行業務と競合しない範囲であれば、個人事業主としての活動や他企業での就労を可能とした。行員が持つ資格や専門スキルを生かす働き方に加え、深刻な人材不足に直面する中