「金利のある世界」で資産運用への機運が高まるなか、三菱UFJ銀行が約20年ぶりの新店舗を報道陣に公開しました。【映像】三菱UFJ銀行 約20年ぶりの新店舗を公開三菱UFJ銀行の約20年ぶりの新たな店舗には窓口がありません。現金の取り扱いはATMのみで、個人の資産運用などの相談が中心となります。働く人が利用しやすいよう、休業日を設けず、営業時間を拡大しました。顧客との接点を増やすため、メタバース空間で匿名で相談