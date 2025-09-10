タレントの辻希美が9日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの1か月検診へ行ったことを報告した。この日、辻は「今日は夢空の1ヶ月検診でした」と切り出し「体重も1キロ近く増え、身長も4cm伸び何も問題無くすくすく成長してました」と夢空ちゃんの順調な成長を明かした。また、自身の産後経過についても「私の産後の経過も問題なくクリアしました」と述べ「外出許可も降りてお風呂も解禁」と報告。「ちょっとずつ