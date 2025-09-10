立憲民主党など野党9党派は憲法53条に基づき臨時国会の召集を求める文書を10日午前、額賀衆議院議長に提出しました。提出したのは立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、参政党、日本保守党、社会民主党と、有志の会の9党派です。提出者の人数は衆議院議員239人で、過半数の議員が提出に賛同していることになります。提出後、立憲民主党の笠国対委員長は石破総理に代わる自民党の新総裁誕生が来月4日に