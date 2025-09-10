日韓合同HIPHOPガールズグループのオーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』がそれぞれ異なる経歴と個性を持つ40人の参加者のプロフィール写真を公開した。【写真】i-dle・ソヨン、衣装がシースルーすぎて直視できない…去る9月9日、Mnet『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）側は、参加者40人のプロフィール写真を公開した。これに先立ち、オフィシャルトレーラーを通じて、HIP