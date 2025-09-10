３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、東京ドームを訪れたことを報告した。中川アナは１０日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「ひさしぶりに観戦へ！９月の勝利後に聴くＳｅｐｔｅｍｂｅｒは格別ですね今回もみんなで『しんのすけ〜』って言えましたっ」とつづると、お腹をチラリと見せたユニホーム姿のコーディネートを披露。オブジェ前で撮影したショットや、球場内でドリンクを手に観戦する様