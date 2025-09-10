俳優・沢村一樹と田中みな実が９日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街ＳＰ」に出演。ＭＣの有田、案内人のお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇と４人で東京・中野を巡った。番組内で沢村が田中にどうしても聞きたいことがあると質問。「最近コンプライアンスとかうるさいじゃないですか。上限が分からない」とぽつり。男性同士なら気軽に聞けるが「『どこに住んでいるの？』って女優さんには聞いちゃダメなのか