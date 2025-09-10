◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１０日、栗東トレセン今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は坂路でブルーワール（４歳１勝クラス）と併せ馬。ラストまで鞍上の手が動くことはなかったが、パワフルに四肢を回転させてスピードに乗り、５３秒９―１２秒１で楽々と半馬身先着した。高