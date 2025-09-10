阪神の原口文仁捕手（３３）と楠本泰史外野手（３０）が１軍に合流。代わって島本浩也投手（３２）、豊田寛外野手（２８）が２軍に合流した。原口は今季９試合で安打がなく、８月１６日に登録を抹消されていた。ウエスタンでは５８試合で打率・２８０。直近７試合では７安打を放つなど、状態は良好だ。登録されれば約１カ月ぶりの昇格となる。「頑張ります」と短い言葉に力を込めた。楠本は今季１０試合で安打がなく、５月２