７日、野菜や果物を楽しむ阿宝。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都9月10日】スペイン生まれのパンダ「阿宝（アーバオ）」が7日、中国四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で15歳の誕生日を迎えた。阿宝は2010年にスペインのマドリード動物園で、母親の「花嘴巴（ホワズイバー）」と父親の「氷星（ビンシン）」との間に生まれ、13年に帰国した。