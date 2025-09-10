イスラエルがイスラム組織ハマスの幹部暗殺を狙って、カタールの首都ドーハを空爆しました。アメリカのトランプ大統領は不満を表明しています。【映像】空爆を受けたカタールの様子イスラエル軍は9日、ハマス高官らを標的にドーハを空爆し、ガザ地区の停戦案を協議していたハマス関係者ら6人が死亡しました。「すべての状況に満足していない。良い状況ではないが、言っておく。人質の解放は望むが、きょうの展開は満足していな