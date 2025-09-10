自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた前参院議員・大野泰正（やすただ）被告（６６）と元秘書・岩田佳子被告（６２）の初公判が１０日、東京地裁（福家康史裁判長）であった。大野被告は「この件が報道されるまで、収支報告書に記載があるのかないのかさえ知りませんでした」と起訴事実を否認。岩田被告も無罪を主張した。国会議員だった４人を含む１２人が立件された一連の