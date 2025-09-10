将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月10日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で2日目の対局を行っている。昼食には、藤井王位が「にぎり上」、永瀬九段が前日と同じ「キーマカレー」を注文した。【映像】穴子と甘えび追加 藤井王位の「にぎり上」藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた王位戦第6局。本局は本来