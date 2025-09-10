軽油の販売をめぐり、カルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会は運送業者などに軽油を販売する8社に捜索に入りました。【映像】公取委が軽油販売会社8社を捜索公正取引委員会が捜索に入ったのは、東京・文京区の「東日本宇佐美」や中央区の「太陽鉱油」など8社です。関係者によりますと、8社は東京都内の運送業者などに対する軽油の販売価格について、価格を引き上げたり維持したりするカルテルを