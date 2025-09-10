日本航空の機長による飲酒の問題で、国土交通省は、日本航空に「厳重注意」の行政指導を行いました。【映像】国交省、機長の飲酒問題でJALに厳重注意「誠に申し訳ございませんでした」（日本航空 鳥取三津子社長）8月、日本航空の機長（64）が滞在先のハワイのホテルで社内規定で禁止されている飲酒をしたことが発覚し、出発便に遅れが出ました。この問題で、国交省は日本航空に対し「厳重注意」の行政指導を行い、管理監督