◇イースタン・リーグ巨人―オイシックス（2025年9月10日ジャイアンツタウンスタジアム）右膝痛のため登録選手から外れていた巨人・グリフィン投手が、イースタン・リーグのオイシックス戦で離脱以降、初の対外試合に先発。3回を1安打無失点、3奪三振と好投した。グリフィンは最速147キロの直球、変化球ともに丁寧に低めに制球。3回2死までは完全投球を続けた。3回2死から右中間への二塁打を許し、次打者を四球。2死一、