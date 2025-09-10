北中米ワールドカップ南米予選は現地時間9日、各地で最終節となる第18節を開催した。前節終了時点でW杯ストレートインの6か国(アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ)が決定しており、最終節では7位ベネズエラ代表と勝ち点1差の8位ボリビア代表による大陸間プレーオフ出場権争いが注目を集めた。勝てば自力でプレーオフ進出を決めるベネズエラだったが、コロンビア代表との激しい撃ち合い