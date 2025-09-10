三重県御浜町で極早生（ごくわせ）温州ミカンの初出荷が行われました。極早生品種は、一般的な温州ミカンよりも2か月ほど早く市場に出回ります。 【写真を見る】2か月ほど早く出回る“極早生”温州ミカン初出荷 猛暑で例年よりも糖度が高い一方 一部“日焼け”で投棄するものも 三重･御浜町 三重県御浜町の「御浜柑橘（みはまかんきつ）」ではきょう出荷が始まり、形や傷の有無などを確かめ、選別や箱詰めが行われています。 こ