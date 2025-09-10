社員の健康を仕事の効率化や収益のアップにつなげようと「健康経営」セミナーが新潟市で開かれました。セミナーは医療データを活用して企業経営を支援するアイセックなどが主催しました。木村大地代表などが講師を務め、経営に社員の健康管理を取り入れることで離職率の抑制や業務の効率化につながると呼びかけました。県も「健康立県にいがた」を掲げ健康づくりに向けた運動を展開しています。〈アイセック木