大阪・関西万博のいわゆる“２億円トイレ”の一部を、閉幕後に大阪府が府立の植物園に移設する方針を固めました。万博会場にある建設費が２億円の公衆トイレ、いわゆる“２億円トイレ”は、閉幕後に引き取りを希望する自治体や企業などを対象に、今月４日から公募が始まっています。大阪府の関係者によりますと、府はトイレの一部を河内長野市の植物園「府立花の文化園」で再利用したい考えで、関連経費として約１６００万円