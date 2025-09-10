リコーPFUコンピューティングは9月10日、生産設備やロボット制御などに対応可能な組込みコンピュータ「RICOH iC11000」を発売開始することを発表した。Intel Atom x7000E/x7000REシリーズを搭載し、最大8コアの処理性能を有する。ファンレス動作を実現した。また、オンボードメモリや多様なI/O、セキュリティチップ、拡張スロットなど、過酷なFA（Factory Automation）現場における柔軟な拡張性をサポートする。設計から製造、品質