昭和62（1987）年9月、白川を手作りいかだで下る映像です。白川では、「火の国まつり」の一環としていかだ下りコンテストが行われるなど、川を下るイベントは時々行われてきましたが、このときは上流の菊陽町からスタートする本格的な川下りで、川の流れが早くいかだが壊れてしまいました。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】いかだで白川下り（菊陽町）【昭和62年・1987年】～RKKニュー