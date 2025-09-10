◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのウィル・スミス選手が、復帰後初となる第1打席で2塁打を放つと、その後先制のホームを踏み、早速チームに貢献しました。スミス選手は日本時間4日の試合で守備中に右手を打撲。この日は、それ以来6試合ぶりに復帰し、4番・捕手で先発出場していました。2回に、復帰後初めてとなる第1打席を迎えると、いきなりレフトへの2塁打でチャンスメイク。すると