◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月9日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦に「6番・右翼」で先発出場。15試合ぶりの本塁打となる22号を放った。3―0で迎えた4回2死の第2打席で相手先発・マルケスの低め変化球を完璧に捉え、中堅スタンドに豪快アーチを放り込んだ。本塁打は8月20日のロッキーズ戦以来、実に15試合ぶり。前日まで