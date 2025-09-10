◇国際親善試合日本0―2米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0―2で敗れた。右サイドハーフで先発出場したDF望月ヘンリー海輝（23＝町田）は1メートル92の高さを生かしたヘッドで攻撃のターゲットとなり、好機を演出した。「前の推進力っていうか、その、前へ前へという意識は持って入れたので。自分の特