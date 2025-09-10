日本テレビ系料理番組「キューピー３分クッキング」でアシスタントを務めていた杉野真実アナが１０日、同番組を卒業することが同局から発表された。第一子出産のため。１０月からは徳島えりかアナが加入する。杉野アナは２３年８月から２年間、アシスタントを務めた。出産が近づいていることから、番組を卒業することに。杉野アナは同局を通じて「家族が増えるにあたり、３分クッキングで学ばせて頂いたことをいかして、愛いっ