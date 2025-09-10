9日深夜から10日朝にかけ、佐賀、長崎両県で落雷が原因の可能性がある建物火災が相次いだ。けが人はいなかった。出火当時、両県全域に雷注意報が出ていた。佐賀県警によると、9日午後11時半ごろ、佐賀市の民家の住人から「雷が家に落ちた」と119番があった。約2時間後に消し止められたが、民家の一部が焼けた。10日午前0時半ごろには、佐賀県伊万里市の民家で「雷で停電があり、煙が上がっている」と119番があった。2階部分