北海道北広島市の自立支援施設に放火して男女2人を焼死させたとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元入居者の無職荻野正美被告（70）の論告求刑公判が10日、札幌地裁で開かれた。検察側が論告に先立ち、施設の管理人だった被害男性の弟の供述として「誇らしげに支援事業に従事していた兄が、なぜ恨みを買ったのか分からない」との内容を朗読した。被告は初公判で起訴内容を認める一方、弁護人は心神喪失状態だったと