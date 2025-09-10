前線の影響で、9月10日の朝に熊本県の天草・芦北地方で線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降りました。引き続き、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 【写真を見る】熊本で線状降水帯発生各地の雨、雷の様子は【交通情報の一覧】 気象台は、10日午前5時57分に天草・芦北地方で線状降水帯が発生したと発表しました。 上天草市松島では午前7時までの1時間に77.5ミリと9月の観測史上最大の雨量を記録し、熊本県が苓北町に設置