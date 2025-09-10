警察は、１３歳の少年の逮捕時に、２３丁の銃器と弾薬を押収した/Pierce County Sheriff’s Office（ＣＮＮ）米ワシントン州で１３歳の少年が銃乱射事件を計画していたとして警察に逮捕された。自宅からは２０丁以上の銃が押収され、「銃乱射事件を実行するためのあらゆる準備が整っていた」と当局は明らかにした。ピアース郡保安官事務所によると、５日にインターネット上の脅迫投稿を通報する監視団体から情報が入り、容疑者を逮