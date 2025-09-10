お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）が9日深夜、ニッポン放送「さまぁ〜ずのオールナイトニッポン」に生出演。大竹の妻でフリーアナウンサーの中村仁美から言われた“金言”を紹介した。番組のメールテーマは「金言」。三村は「大竹さんで言うなら、奥さんに『家は休むところじゃない』。あれ金言ですね」と紹介した。大竹は「金言ですね」と共感した。また、大竹は「『血圧の管理は外でやってください