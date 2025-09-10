観光ガイドを体験する大学生岡山後楽園岡山・北区後楽園 岡山市の岡山後楽園で10日、大学生が外国人に向けた観光ガイドを体験しました。 岡山後楽園の歴史や見どころを英語で紹介する大学生。若い世代に観光産業に興味を持ってもらい将来の担い手を育てようと、岡山県などが企画した観光ガイド体験です。 （参加した学生）「将来は元々、海外に住んで生活してみたいという夢があって、こういう観光業とかが自分のキ