「ぶどう」は切って保存が正解 もうすぐ旬を迎える「ぶどう」。たくさん手に入った時やまとめ買いしたときなど、保存に困ることはありませんか？実は、「ぶどう」はそのまま保存するよりも、粒に分けて保存するのがおすすめなのだとか。 ポイントはヘタ残し！ ポイントは粒に分けるときにヘタの部分を少し残すこと。こうすることで「果実の部分の乾燥」を防ぐことができるので、みずみずしさを保つことができるのです。 みずみ