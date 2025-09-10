女優の菅井友香が１０日、都内で「リバイシス」新ＣＭ発表会に出席した。菅井は、同ブランドのイメージキャラクターに就任。ＣＭ撮影でも着用した白色のキャミソールにロングスカート姿で登壇し「化粧品のＣＭ出演は初めて。とってもとってもうれしかったです。感謝の気持ちでいっぱいです」と喜んだ。自身の美肌を保つための習慣について、「普段からお肌のご機嫌や状態と対話するようにしています。スキンケアする時、肌に