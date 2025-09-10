■これまでのあらすじ因縁の幼なじみ・ありさと出会ったことから、ののかは理不尽な搾取に極度に反応するようになる。ある日、ありさが恋人からひどい仕打ちを受けている場面に偶然居合わせたののかは、黙っていられず辻森の前で首を突っ込んでしまう。そこでののかは辻森に、かつて他人同士の搾取にも口を出していたことを打ち明ける。そんな自分は嫌われるに違いないという思いから別れを切り出し、「嫌われたくない」と伝えるが