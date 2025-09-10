◆国際親善試合日本０―２米国（９日・米オハイオ州コロンバス）ＦＩＦＡランク１７位の森保ジャパンは、同１５位の米国に０―２で完敗した。腕試しの場として臨んだ米国遠征は１分け１敗、１８０分ノーゴールという結果に終わった。＊＊＊先発し、前半の４５分間で退いたＤＦ長友佑都は「Ｊリーグとは強度やスピードが全然違った。自分が（普段から）意識をしないと取り残されてしまう危機感を持った。厳しくやって